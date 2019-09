Violenza sul corpo e sulla mente: storie di donne che si raccontano

Di:

Eva e Mia sono le due protagoniste principali del romanzo che parla di donne, di vita in carcere e fuori. Con il dolore di un amore tradito dalla violenza e la volontà di ricostruire la propria identità “perché con l’aiuto giusto si può uscire”, dice Annalisa Graziano, autrice del libro “Solo Mia”, edizioni La Meridiana.

Alla seconda pubblicazione dopo “Colpevoli”, ritorna a parlare di vita dietro le sbarre, non nella forma del reportage ma del romanzo. Volontaria dell’ufficio locale di esecuzione penale esterna e in carcere, responsabile della comunicazione del Csv Foggia, giornalista, ha raccolto storie vere di donne vittime di violenza, non solo in carcere, ma anche fuori. Storie che quasi per destino si intrecciano e cambiano il loro corso, come nell’incontro che Eva fa con Mia. Nomi di fantasia, ma storie vere, a parte quella di Eva, personaggio inventato. “E’ stato faticoso anche emotivamente ascoltare le donne che si sono rivelate, senza filtri, rispetto a ‘Colpevoli’ direi che, essendo l’universo femminile più complesso, ho anche notato una maggiore reticenza ad aprirsi. Sono donne che in carcere hanno vissuto la maternità, qualcuna ha perso i suoi cari per vendetta, racconto di madri, figli, mogli lontane dagli affetti”.

Qualche cenno di questa disposizione d’animo femminile era già presente in ‘Colpevoli’, detenute con la loro riservatezza, commosse nel preparare i vestiti da battesimo commissionati dalla Caritas, che cuciono, cucinano, chiedono un parrucchiere esperto. Nel frattempo i ricordi scorrono, hanno poco tempo per parlare di sé, qualche volta non vogliono esprimersi, serve l’approccio giusto, con l’aiuto degli operatori del carcere che accompagna l’esperienza, umana e professionale, della scrittrice e giornalista. “Ringrazio i direttori, le educatrici, gli agenti penitenziari che hanno contribuito al libro, la coordinatrice della sezione femminile del carcere di Foggia”.

Queste storie di donne vivono fra il carcere di Foggia e quello di Lucera. Qui il progetto ‘Impegno Donna’ mira al recupero di quegli uomini che hanno usato violenza nei confronti delle loro compagne, “Uomini oltre la violenza”, si chiama il progetto. Anche questi gruppi guidati da esperti sono materiale del racconto.

Ma dettagliamo la violenza: “C’è quella subdola, silenziosa che intacca l’autostima- dice Graziano- quella fisica che lascia graffi e cicatrici sul corpo. Dopo non si è più gli stessi, questi drammi strappano via l’innocenza, né chi la compie la riconosce. Ma io voglio lanciare un messaggio positivo, di speranza che emerge dalla pagine quando le donne, come Mia, si riprendono, aiutate nel percorso, la loro vita”.

Il libro sarà presentato alla Ubik di Foggia il 25 settembre dalla giornalista Tatiana Bellizzi ed aprirà la 13° edizione della Festa del volontariato.