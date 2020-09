Apricena, Fitto in piazza a sostegno di Dell’Erba. “Faremo grande la Puglia”

Apricena, 16 settembre 2020. “I pugliesi sono i cittadini più tassati d’Italia. In Puglia paghiamo la benzina, l’Irpef, l’Irap, più alti di altri posti, perché c’è l’addizionale regionale. Anche per i rifiuti siamo tra le tre regioni in Italia che paghiamo le tasse più alte”. Così ha affermato il candidato governatore del centrodestra Raffaele Fitto nel corso di un comizio tenutosi ieri sera ad Apricena, in una piazza gremita di gente, a sostegno del candidato Paolo Dell’Erba.

Sul palco anche il Sindaco Potenza che ha aperto il comizio dando ampi meriti alla sua amministrazione per aver “fatto grande Apricena – ha detto – e adesso c’è bisogno di cambiamento anche in regione Puglia”. È seguito il discorso del candidato Dell’Erba incentrando l’attenzione sulle tante cose da prendere in impegno dopo la sua elezione in regione. “Per l’agricoltura, la Puglia è una regione lasciata in ginocchio. Grazie ad Emiliano siamo l’ultima provincia della Puglia, dobbiamo invertire la rotta”.

Per quanto riguarda l’imminente inaugurazione del prolungamento della pista all’aeroporto Gino Lisa di Foggia, Fitto ha attaccato l’attuale governatore “Emiliano andasse a leggersi la delibera, emanata nel 2011 dal governo Berlusconi, per la quale fu finanziato l’aeroporto di Foggia. Dopo nove anni l’intervento non è ancora finito, altro che inaugurazioni ridicole e farlocche in piena campagna elettorale”.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola