Bambino positivo nel Barese: chiusa scuola materna

Bambino positivo al Covid in provincia di Bari: il Dipartimento di prevenzione della ASL ha attivato le procedure di sorveglianza epidemiologica e contact tracing in una scuola materna paritaria de capoluogo, in seguito alla verifica di un caso positivo al Sars – Cov- 2. In via precauzionale sono stati disposti la chiusura della struttura e l’isolamento fiduciario dei contatti stretti in modo tale da evitare possibili nuovi contagi. Saranno effettuati tamponi su 21 operatori del corpo docente e non della scuola. Sono in corso indagini per individuare origine del contagio e fattori di rischio.

Fonte: leccesette