Foggia, 16 settembre 2020. Nell’ambito dei servizi predisposti dal Questore di Foggia per il contrasto alle attività illegali che si svolgono in città e provincia e, in particolare nei centri storici e della c.d. “movida”, nonché di servizi intesi a verificare il rispetto delle norme anti covid, nelle ultime settimane sono stati intensificati i controlli presso numerose attività già monitorate dagli Agenti della Polizia Amministrativa perché luoghi di concentrazione di numerosi giovani.

Nel corso dei controlli sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 15.000 euro a carico di titolari di alcuni circoli privati: uno dei quali situato in Zapponeta, che aveva trasformato la propria attività, da semplice circolo per soci e per attività socio/culturali/, in vero e proprio esercizio pubblico, dove era ammesso l’ingresso di qualsiasi avventore e un altro circolo situato in pieno centro storico di Foggia.

Per entrambi i circoli, a seguito dell’informativa della locale Polizia Amministrativa, sono state sospese le attività di somministrazione riservate ai soci e ordinata la cessazione dell’abusiva somministrazione al pubblico da parte dei Sindaci dei Comuni di Foggia e Zapponeta