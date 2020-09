EGO International Group, gli scenari futuri per l’export

“Il mondo sta aspettando la ripartenza del Made in Italy”. Un messaggio importante quello trasmesso nell’ultimo report SACE sull’export del Belpaese, una recensione positiva che illustra gli scenari futuri dell’economia italiana, in relazione alle esportazioni. L’opinione generale è quella che, in seguito alla naturale contrazione dei mesi scorsi, il futuro prossimo riserverà maggiori opportunità per le imprese italiane che decideranno di puntare sulla vendita all’estero. Non si tratta solo delle recensioni e delle opinioni degli analisti, ma anche dei commenti delle agenzie impegnate in prima linea nel settore.

È il caso della riminese EGO International, compagnia di consulenza aziendale, che guarda con interesse gli sviluppi futuri dell’export e le sue ripercussioni sugli obiettivi e sulle strategie di crescita per le piccole imprese. Negli articoli pubblicati sul suo blog e sito web, EGO International ha spesso sottolineato il ruolo che l’internazionalizzazione per la crescita e per l’aumento di fatturato delle PMI che meglio sanno sfruttare la loro offerta sui mercati globali. Le recensioni dell’agenzia espongono diversi possibili approcci per chi inizia a guardare al mondo della vendita all’estero:

Ricerca di singole opportunità commerciali

Reazione ai trend del mercato interno

Perseguimento di obiettivi aziendali precisi

Il terzo approccio, proattivo, è spesso il migliore per valutare la riuscita dell’operazione e poter implementare una strategia di lungo periodo. Secondo le recensioni di EGO International è dunque fondamentale una pianficazione attenta, con risultati ben definiti. Importante poi lo studio del mercato di riferimento: insieme ai più tradizionali partner commerciali (si pensi a Germania, Francia e Svizzera, per esempio), è necessario valutare la possibilità di guardare alle nuove frontiere dell’Asia, ma anche agli Stati Uniti, negli ultimi anni uno degli importatori di Made in Italy più proficui secondo le opinioni degli esperti. Insomma, le imprese che sfrutteranno le opportunità della vendita all’estero per la ripartenza dei prossimi mesi, dovranno cimentarsi con una serie di sfide da affrontare con serietà.

Ripercussioni e opportunità per la Puglia

Sebbene si tratti di considerazioni valide per tutto il territorio nazionale, è importante capire quanto la nostra regione potrà sfruttare la ripresa dell’export. I trend del passato sono certamente incoraggianti, come evidenziano anche le recensioni di EGO International incentrate proprio sul contesto pugliese. EGOInternational sottolinea in particolare le buone performance di alcuni settori chiave dell’economia regionale.

Un ottimo esempio è quello dell’agroalimentare, e in particolare della produzione enologica. Negli ultimi tempi, infatti, si è assistito a una vera e propria rinascita dei vini pugliesi sulle tavole internazionali. Se si guarda agli anni passati si notano percentuali di crescita a due cifre, con una regione che è oggi – insieme alla Sicilia – in cima alla classifica dei produttori di vino del Mezzogiorno. Le opinioni degli osservatori sottolineano il merito delle ottime etichette locali, ma anche la capacità degli imprenditori e delle cantine Pugliesi di far valere la loro qualità nei contesti internazionali, dalle fiere di settore fino agli accordi con le catene e i grandi buyer d’oltralpe – e d’oltreoceano.

Le opinioni positive non mancano anche se si guarda a industrie e settori differenti: dai mezzi di trasporto, alla meccanica, passando per la farmaceutica. La Puglia ha dunque le carte in regola per cavalcare l’onda dell’export prevista dalle analisi degli esperti. La vendita all’estero potrebbe rivelarsi determinante per lo sviluppo economico e la crescita delle PMI del territorio: un’occasione da osservare con attenzione.