EKYNOXX presentano GRAVITA’ ZERO

Foggia, 16 settembre 2020. Dopo Retrofuture, il primo Album, contenente brani che affrontavano temi di un possibile futuro distopico, il progetto Elettropop EkynoxX presenta “Gravità Zero”, il nuovo Concept Album che pare quasi idealmente il seguito del primo. Gli EkynoxX fin dal primo album si sono caratterizzati per queste tematiche: i viaggi attraverso lo spazio, il contatto con esseri di altri mondi, i complotti sulla terra (ispirandosi a 1984 di Orwell), il rapporto con i media e i social network; il tutto affrontato ed analizzato con la leggerezza estetica del pop.

Comune denominatore di ogni brano è la passione che si svela attraverso i testi e le sonorità: questo è il messaggio che questi quattro artisti, figli dell’equinozio e provenienti chissà da quali mondi e dimensioni, portano al pianeta Terra con la loro musica. In questo loro ultimo lavoro invece, viene analizzato e portato in musica lo stato attuale della società in cui viviamo nel presente, l’hic et nunc (qui ed ora). Nei testi delle canzoni che compongono l’album troviamo temi come l’inquinamento ambientale, l’alienazione sociale correlata ai social media, il controllo sull’individuo attraverso la raccolta dei dati personali, il consumismo, l’impoverimento delle relazioni interpersonali, ma anche il tema dell’amore che continua a vivere in ognuno di noi nonostante tutto, come il filo d’erba che indefesso spunta dall’asfalto, quale essenza prima della vita. Tutti temi e concetti molto profondi, ma affrontati e sviluppati in chiave poetica e metaforica. I brani sono composti da un crossover di sonorità synth pop ed electro con uso massiccio di sintetizzatori analogici. Featuring nel brano “Impulsi d’amore”, Fabrice Pascal Quagliotti, meglio noto come il tastierista e Leader dei “Rockets”. Nella formazione un nuovo elemento: “Giovanni La Tosa”, producer Sipontino già affermato nel mondo dell’elettronica italiana, dove sono molti gli artisti professionisti del circuito che affidano a lui i loro lavori per svilupparne i remix inconfondibili e che portano la sua firma. “Gravità Zero” è anticipato dal singolo “Tutta l’energia” (uscita prevista per l’undici settembre). Nel disco troviamo ritmi dance e pop, ma anche minimal. In definitiva un album Synth pop. I testi sono in Italiano ad eccezione della Bonus Track in Inglese.

INTRO ALLA BAND: Gli EkynoxX sono una band elettropop, formatasi nel 2014 grazie anche alla spinta iniziale di Claude Lemoine, fondatore e produttore del gruppo francese Rockets (celebre gruppo degli anni 70/80). Dopo l’uscita del primo album “Retrofuture” e dopo molteplici esperienze live in giro per l’Italia e la partecipazione come ospiti a Sanremo Rock, lo stile degli EkynoxX si è evoluto dando origine a nuovi brani dalle sonorità più accattivanti per il pubblico di larga scala ed ad uno stile più pop, grazie anche all’incontro con il produttore di musica dance elettronica “Giovanni La Tosa”, che è entrato a far parte dell’organico della band già formata da Frank Rossano, Mauro Fiorin e la cantante HaL_ice (all’anagrafe Alice Castagnoli)

Link del singolo Tutta l’energia