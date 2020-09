Foggia, chiusa una “cicchetteria” in centro. Sanzionate sala slot e discoteca

(II) Nel corso dell’attività è stata sanzionata una “cicchetteria” priva di qualsiasi autorizzazione, in pieno centro storico e proposto al Sindaco di Foggia la chiusura di detta attività. E’ stata controllata e sanzionata una sala slot sita nella zona del Quartiere Ferrovia lasciata completamente incustodita dal titolare e quindi di libero accesso a chiunque , anche minorenni, e senza che fossero garantite le norme anti covid.

A seguito della segnalazione al Comune è stato avviato il procedimento per la revoca della autorizzazione di sala giochi. E stata anche avviato, dal Comune di Foggia e sempre su segnalazione di questa Divisione PASI, , il procedimento per la revoca dell’autorizzazione per pubblico esercizio ad una discoteca abusiva già oggetto di controllo e chiusura da parte di questo Ufficio per abusivo esercizio dell’attività e violazione delle norme anti covid. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane per garantire il rispetto della legalità e delle norme in materia di circoli privati e pubblici esercizi, nonché di quelle previste per i divieti di assembramento e uso dei sistemi anti covid.