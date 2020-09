Gargano, prorogato servizio di guardia medica turistica

(retegargano) Su proposta di Matteo Cannarozzi de Grazia, direttore del Distretto socio-sanitario del Gargano Nord, ed autorizzazione del direttore generale dell’Asl Fg Vito Piazzolla, è stata prorogato fino al 30 settembre il servizio di guardia medica turistica, già attivo a Vieste, Peschici, Rodi Gargancio, Lido del Sole ed Isole Tremiti. La guardia medica turistica è un servizio di continuità assistenziale che assicura l’assistenza sanitaria di base alle persone non residenti. Garantisce le seguenti prestazioni: visite ambulatoriali e domiciliari, prescrizione di farmaci, richieste di visite specialistiche, certificazioni mediche. Il servizio non fornisce interventi di Pronto Soccorso per i quali bisogna allertare il 118, attivo 24 ore su 24 e sette giorni su sette.

Fonte: retegargano