Manfredonia, 16 settembre 2020. “I grillini sono stati una malattia, la sinistra un virus permanente, Fitto e Gatta una scelta sicura“. Alla caffetteria “Bramanthe” di Manfredonia, presenza questo pomeriggio del senatore di Forza Italia, vicepresidente del Senato nell’attuale legislatura, Maurizio Gasparri.

Nel corso dell’incontro con StatoQuotidiano, Gasparri ha evidenziato l’incapacità da parte del governo dei referenti del M5S di “far fronte ai problemi economici dell’Italia, derivanti purtroppo dalla diffusione del Covid“. “L’opposizione e Forza Italia sono pronti a fare la propria parte ma, a quanto pare, i suggerimenti non vengono recepiti dalla maggioranza”. “Non siamo la Grecia, non c’è pericolo di troika in Italia, anzi, i fondi del Mes, potrebbero essere usati per migliorare la sanità”, ha detto Gasparri.

“Sarebbe auspicabile una riforma della giustizia, con la separazione non attuabile per la contrarietà da parte dei magistrati. La Puglia può svoltare con il centrodestra, dopo 15 anni di sinistra al governo della regione, durante i quali, non sono state realizzate opere infrastrutturali essenziali, grazie anche al contributo del candidato locale Giandiego Gatta che ha maturato nel tempo una significativa esperienza politica”.

A cura dell’avvocato Antonio Castriotta, Manfredonia 16 settembre 2020.