Gino Lisa, Emiliano a Fitto “Fondi Cipe? Non bastavano. Aeroporto sarà funzionale”

Foggia, 16 settembre 2020. “Ho sentito un po’ di borbottii sul nostro lavoro. Dico solo che, grazie all’amministrazione Vendola, abbiamo ottenuto al tempo, come evidente dalle delibere Cipe (formate su iniziativa delle Regioni), questo finanziamento. Un finanziamento (di 14 milioni di euro,ndr) non sufficiente, e al quale abbiamo aggiunto altri fondi per realizzare un sogno per la Capitanata: quello di avere un aeroporto in grado di far atterrare qualsiasi tipo di aereo. E’ stata un’impresa. Sarà la base più importante per la Protezione civile italiana. Qui sorgeranno attività, e tutte le attrezzature necessarie a fare di Foggia un punto di riferimento, in caso di disastro, di tutta l’area sud est dell’Unione Europa. Una roba grossa, anche per utilizzare questa pista per i voli di linea, che ci auguriamo che presto potranno essere stabiliti. Faccio un appello a proposito a tutte le compagnie aeree di linea: prendete immediatamente contatto con la Regione, sono possibili anche incentivi importanti per le varie attività”.

Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l’assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione unitaria, Raffaele Piemontese, presenti stamani sul cantiere dell’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia per la conclusione dei lavori di prolungamento della pista.