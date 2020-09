Gli eventi fieristici 2020 sovvenzionati dalla Regione: qui Foggia

Bari, 16 settembre 2020. Gli Uffici competenti della Regione hanno approvato l’elenco delle domande di contributo economico per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche,anno 2020. Sono due le Leggi regionali, n.2/2009 e n.1/2016, che disciplinano l’intero sistema fieristico pugliese stabilendo che la “ promozione costituisce principio di sviluppo delle attività produttive commerciali e internazionalizzazione dell’economia regionale”.

A tal fine nel mezzo dell’anno 2019 presidente e assessori regionali impegnano le somme inerenti gli anni 2019-2021. Considerato l’impatto dell’emergenza Covid 19 sul settore delle Fiere la Regione decide di posticipare la data di presentazione delle richieste di contributo dal 30 maggio al 31 agosto scorso, di ammettere a sovvenzionamento anche le edizioni virtuali/digitali nel calendario telematico con qualifica internazionale nazionale e regionale.

Pertanto tenuto conto delle istanze di aiuto economico sopraggiunte al 31 agosto 2020 la Giunta regionale ratifica la lista di quelle ammissibili con ripartizione provvisoria delle risorse stanziate per l’anno 2020 , cancellate dal calendario,pubblicato sul portale internet di Sistema Puglia, tutte le manifestazioni per le quali non è pervenuta alcuna comunicazione in merito alla riprogrammazione della nuova data dell’avvenimento o della modalità di esecuzione dello stesso.

L’anticipazione del versamento,pari al 50% dell’importo provvisoriamente ammesso, sarà erogato su richiesta del soggetto organizzatore della Fiera da trasmettere entro e non oltre il 31 ottobre 2020. Trenta le Fiere di entità regionale nazionale e internazionale a cui spetta,cadauna, la cifra di 15.833,33 euro : 84esima Fiera del Levante in Bari,Externa Lecce Fiera dell’arredamento di spazi interni,42esima Fiera d’Ottobre Dauno, Expo Murgia 2020, Esposizione canina, Levantecooking.

Qui l’elenco delle domande finanziate. ELENCO FIERE 2020 PUGLIA FINANZIATE (1)

A cura di Nino Sangerardi, Bari 16 settembre 2020