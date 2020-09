Il 16 settembre 1984 esordiva in Serie A Diego Armando Maradona: al “Bentegodi” il Napoli, guidato dal fuoriclasse argentino, fu sconfitto per 1-3 dall’Hellas Verona di Osvaldo Bagnoli, che iniziò quel giorno la cavalcata verso il suo primo – e fin qui unico – scudetto. Maradona giocherà in Italia fino al termine della stagione 1990/91 collezionando 190 presenze ed 81 gol in Serie A, conquistando i due Scudetti finora vinti dal sodalizio partenopeo (1986/87 ed 1989/90) – Fonte Football Data.