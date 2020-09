Il Milanese Imbruttito “Monte Sant’Angelo is the new Salento, meta emergente estate 2020″

“Monte Sant’Angelo is the new Salento. Certo non vanterà una vita notturna da urlo, ma questa estate i più hanno preferito starsene tranquilli al riparo dai contagi. E allora via, alla riscoperta di questo comune di 11969 anime in provincia di Foggia, celebre per il santuario di San Michele Arcangelo (Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO). E poi è c’è anche l’Ente Parco Nazionale del Gargano, quindi anche in questo caso gli amanti della natura non saranno rimasti delusi“. E’ quanto riportato in un recente testo de “Il Milanese imbruttito“, sito e “pagina Facebook che nasce dopo un’attenta e imparziale osservazione della città, delle sue abitudini, del suo linguaggio e delle diverse tipologie umano/metropolitane che vivono e lavorano a MILANO”.

“La chiave e il tono ironico/realista che ne caratterizzano i contenuti, la identificano come riferimento e testimonianza moderna delle dinamiche sociali e dei cambiamenti linguistici all’interno della città. Il Milanese Imbruttito non è né in orario, né in anticipo, né in ritardo; è già lì!“, è riportato nella home page del sito.