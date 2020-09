Riuniti – D’Avanzo: superati i 50 assistiti in malattie infettivie, 5 in rianimazione

Foggia, 16 settembre 2020. Superata quota 50 assistiti Covid nei reparti di malattie infettive degli OO.RR. di Foggia e del Colonnello D’Avanzo. Lo si apprende da raccolta dati ufficiale. Sale a 5 il numero dei cittadini già risultati positivi, assistiti nei reparti di rianimazione del Policlinico Riuniti. Al momento l’organizzazione prevede: due rianimazioni tradizionali e una Rianimazione Covid (9 posti, di cui 5 già occupati).

MAPPA ATTUALMENTE POSITIVI PROVINCIA DI FOGGIA 16.09.2020

Foggia, fascia over 50 casi attualmente positivi;

Manfredonia, Cerignola, San Severo, fascia 21 – 50 casi ” ”

Stornara, fascia 11 – 20 casi ” ”

Ascoli Satriano, Orta Nova, fascia 6 – 10 casi ” ”

Nella fascia 1-5 positivi: Carapelle, Panni, Casalvecchio di Puglia, Lucera, Troia, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Vieste, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Apricena, Lesina, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, Torremaggiore.

Bollettino epidemiologico regionale, 16 settembre 2020. Bari, 16 settembre 2020. Boom di positivi Covid in Puglia. Oggi, sono stati registrati 4.571 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 103 casi positivi: 51 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi; 11 in provincia BAT, 22 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, 2 fuori regione. E’ stato registrato 1 decesso in provincia di Bari. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 360.787 test. 4.252 sono i pazienti guariti. 1.863 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.689, così suddivisi: 2.572 nella Provincia di Bari; 536 nella Provincia di Bat; 745 nella Provincia di Brindisi; 1.577 nella Provincia di Foggia; 732 nella Provincia di Lecce; 474 nella Provincia di Taranto; 52 attribuiti a residenti fuori regione; 1 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

DICHIARAZIONI DEI DG DELLE ASL:

Dichiarazione del Dg Asl Bari, Antonio Sanguedolce: “Il Dipartimento di Prevenzione oggi ha rilevato 51 nuovi contagi. Le positività riguardano 31 contatti stretti collegati a casi isolati in precedenza e sottoposti a sorveglianza, 1 rientro dall’Australia e 19 casi sui quali sono in corso accertamenti epidemiologici”.

Dichiarazione del Dg Asl Brindisi Giuseppe Pasqualone: “Dei quattro positivi in provincia di Brindisi, due sono contatti stretti di un caso di altra Asl, uno è un cittadino straniero rientrato dalla Romania e l’ultimo riguarda una persona che si è sottoposta a tampone perché aveva manifestato sintomi collegabili al Covid”.

Dichiarazione del Dg Asl Bt, Alessandro Delle Donne: “11 sono i casi registrati oggi nella Bat. Su 8 sono in corso le indagini epidemiologiche a cura del Dipartimento di Prevenzione, mentre 3 casi sono riconducibili a un solo caso positivo registrato nei giorni scorsi”.

Dichiarazione del Dg della Asl Foggia, Vito Piazzolla: “I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Foggia sono 22. Si tratta di:10 persone sintomatiche; 9 contatti stretti di casi già noti; 3 persone individuate durante l’attività di screening di pre-ricovero. Tutti sono stati presi in carico dal Servizio di Igiene aziendale che sta effettuando le relative indagini epidemiologiche”.

Dichiarazione del Dg Asl Lecce, Rodolfo Rollo: “La Asl di Lecce registra oggi 9 casi: 4 sono contatti di casi già noti, 2 hanno contratto l’infezione fuori regione, uno è un residente su cui sono in corso le indagini epidemiologiche, 2 sono casi noti relativi al mese di agosto inseriti oggi nel sistema di sorveglianza nazionale”.

Dichiarazione Dg Asl Taranto, Stefano Rossi: “Dei 4 casi di Covid rilevati nella provincia di Taranto, 2 riguardano contatti stretti di casi positivi già noti e sottoposti a sorveglianza, gli altri 2 riguardano giovani sottoposti a test”.