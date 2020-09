Ufficiale. Escludendo Mezzanone, a Manfredonia ci sono 16 positivi Covid. 3 a Mattinata

(statoquotidiano) Manfredonia, 16 settembre 2020. Nel momento in cui si scrive, sono 16 i cittadini dell’area geografica di Manfredonia (ad esclusione di Borgo Mezzanone, sia relativamente agli stranieri ex pista che agli italiani) risultati positivi al nuovo coronavirus. Lo si apprende da raccolta dati ufficiale di StatoQuotidiano.it.

Come da fine febbraio, la Regione Puglia continua a riportare dati approssimativi relativamente alle aree geografiche territoriali. Come risaputo, Borgo Mezzanone fa parte del territorio di Manfredonia, ma i dipartimenti regionali la inseriscono nell’area di Foggia. Adesso, i residenti di Manfredonia a Mezzanone dovrebbero essere ricompresi nel’area della città sipontina (da qui la fascia 21-50 positivi), i cittadini stranieri presenti all’esterno del C.A.R.A, nell’area dell’ex pista, nell’area di Foggia.

Riepilogando, sono 16 pertanto i cittadini di positivi nell’area di Manfredonia, almeno 2 le famiglie coinvolte. Seguiranno aggiornamenti ufficiali, se disponibili.

Per Mattinata: salgono a 3 i casi, i primi due non relativi alla contrazione del virus in ambito locale. Resta un solo positivo a Monte Sant’Angelo.

MAPPA ATTUALMENTE POSITIVI PROVINCIA DI FOGGIA 16.09.2020

Foggia, fascia over 50 casi attualmente positivi;

Manfredonia, Cerignola, San Severo, fascia 21 – 50 casi ” ”

Stornara, fascia 11 – 20 casi ” ”

Ascoli Satriano, Orta Nova, fascia 6 – 10 casi ” ”

Nella fascia 1-5 positivi: Carapelle, Panni, Casalvecchio di Puglia, Lucera, Troia, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Vieste, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Apricena, Lesina, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, Torremaggiore.