Vacca annuncia "Dopo 1 anno, riapre il centro Palmisano in via Pestalozzi"

Foggia, 16 settembre 2020. Riapre il Palmisano. Svoltasi ieri, 15 settembre, alla presenza del sindaco Franco Landella, dell’assessore alle politiche sociali Raffaella Vacca, della dott.ssa Damato funzionario dell assessorato alle politiche sociali e del presidente del consorzio Opus Carlo Rubino, l’inaugurazione per la riapertura del centro per anziani Palmisano, sito in via Pestalozzi, rimasto chiuso per circa 1 anno. A seguito del bando pubblicato dal comune di Foggia a Novembre 2019, si è proceduto successivamente all’affidamento della gestione del centro al consorzio Opus, vincitore del bando, rappresentato dal presidente Sig. Carlo Rubino.

Quella di ieri sera è stata una giornata in cui tanti anziani della nostra città, hanno visto finalmente la riapertura del centro Palmisano, struttura in cui potranno tornare a svolgere tante attività di tipo sociale, culturale e sportivo. Grande la soddisfazione del sindaco Franco Landella: “Quella di oggi è una giornata speciale per la nostra comunità e per i nostri anziani, che finalmente si riappropiano di uno spazio che per circa 1 anno è rimasto non fruibile”.

L’Assessore Raffaella Vacca “Durante la chiusura del centro ho promesso agli anziani che avremmo riaperto la struttura in tempi brevi, periodo che si è prolungato per via dell’epidemia covid che ha rallentato i tempi della riapertura, ma oggi finalmente siamo qui per riconsegnare ai nostri anziani una struttura che tanto amano e che gli permetterà di socializzare e vivere il loro tempo libero in compagnia ed in allegria, con un ventaglio di attività messe a loro disposizione”.