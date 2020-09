Vieste, uccisa da un albero: Pieve di Cadore in lutto per Gianna

(corrieredellealpi) Una vicenda per certi versi ancora avvolta nel mistero che ha lasciato sgomenta l’intera comunità di Pieve. La drammatica scomparsa in Puglia dell’ex assistente sociale Gianna Sonaggere, 65 anni, a lungo al servizio della cittadinanza con una particolare predisposizione per i più deboli, ha calato un velo di profonda e sentita tristezza sul paese. Un incidente dai contorni ancora poco chiari. Poche parole, messe insieme dal fratello Fabrizio per ricostruire l’accaduto: «Gianna si è sempre spesa per i più deboli, sia a Pieve che altrove. Le piaceva viaggiare, solitamente andava nei paesi poveri dell’Africa. Lo scorso anno era stata in Etiopia, quest’anno poi, con la vicenda del Covid 19, si è limitata ai confini nazionali. Fonte: corrieredellealpi