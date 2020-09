XFactor 2020: si riparte con una giuria tutta nuova

ROMA – Rivoluzione in casa X Factor. Per la nuovissima edizione ancora una volta condotta da Alessandro Cattelan, la giuria è stata completamente rinnovata. Sul banco dei giudici giovedì 17 settembre siederanno Emma Marrone, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. I nuovi giudici hanno rotto il ghiaccio subito e i traders di Stanleybet.it hanno già le idee chiare sul vincitore: in pole ci sono Manuel Agnelli ed Emma a 3,20. Il primo torna al tavolo della giuria che l’ha visto protagonista per 3 stagioni consecutive, dal 2016 al 2018; la seconda nasce da un talent, Amici, e ha alle spalle una grande esperienza come giudice/coach. E soprattutto, può contare una fanbase social di oltre 4 milioni e 500 mila follower su Instagram, oltre 3 milioni di “like” su Facebook, più di 2 milioni e 500 mila follower su Twitter, 400 milioni di visualizzazioni sul canale ufficiale Youtube.

Ritorno a casa anche per Mika, che come Manuel si è seduto al tavolo di X Factor per ben 3 stagioni, dal 2013 al 2015. Debutta invece Hell Raton, aka Manuel Zappadu, punto di riferimento discografico per la scena rap italiana: è lui la sorpresa più attesa di questa edizione. Per i bookmaker, Mika e Hell Raton sono in partenza più lontani dalla vittoria. In entrambi i casi il successo vale 4 volte la scommessa.