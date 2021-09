Anticipazione Sole ore: fondi Recovery al porto di Manfredonia

Manfredonia (Foggia), 16/09/2021 – (trmtv) Sono due le opere in Puglia previste per i porti del Mezzogiorno dal Recovery Fund, secondo un’anticipazione del Rapporto Sud del Sole 24 Ore. Il completamento delle banchine della cassa di colmata a Brindisi (88 milioni) e il molo alti fondali a Manfredonia (Foggia) per 80 milioni. L’apertura del giornale è infatti dedicata ai porti del Sud per i quali è in arrivo una dote di circa 1,4 miliardi, ovvero il 43% destinato al Mezzogiorno dei “2,6 miliardi (da spendere tra il 2021 e il 2026) del Fondo complementare al Pnrr, integrati da ulteriori fondi del ministero per circa 600 milioni”.

Tra gli altri temi affrontati, le imprese pugliesi sono, assieme a quelle campane e molisane, le più esposte alla criminalità informatica, secondo una ricerca, su 20 tra le principali 100 imprese per fatturato del Mezzogiorno. Sono mediamente 50 le vulnerabilità per azienda individuate in Puglia, stessa esposizione per le imprese campane e del Molise. Segue la Sicilia con una media di vulnerabilità tra 26 e 50, infine Basilicata, Calabria e Sardegna con 1-25 di vulnerabilità. Secondo lo studio elaborato, nel campione di aziende esaminate sono state identificate 489 vulnerabilità potenziali: in media 24 per azienda.(trmtv)