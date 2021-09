Arriva a Manfredonia lo yacht a vela più grande del mondo

Manfredonia (Foggia), 16/09/2021 – Domani arriva in rada a Manfredonia lo yacht a vela più grande al mondo. Si chiama Sailing Yacht A. Lungo 142,8 metri per 90 di altezza, otto ponti, questo megayacht ha un pescaggio di venti metri con un peso di 12.600 tonnellate (nel video è il primo yacht a tre alberi).

Il “gigante del mare” di proprietà del magnate russo Igorevich Melnichenko, industriale inserito nella lista dei più ricchi del Pianeta da Forbes, e beneficiario del produttore di fertilizzanti EuroChem Group e della compagnia energetica SUEK, in questi giorni ha fatto di nuovo tappa in Italia, nello specchio d’acqua antistante il porto di Riposto, in provincia di Catania.