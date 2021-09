Incidente probatorio con Iaccarino e Landella, captazioni ambientali utilizzabili

E’ stato rinviato dal gip del Tribunale di Foggia Antonio Sicuranza l’incidente probatorio che riguarda 14 indagati (fra cui Franco Landella e sua moglie Daniele Di Donna) e che vede l’ex presidente del consiglio Leonardo Iaccarino in veste di testimone per la presunta concussione sul project financing per la pubblica illuminazione.

Oggi si sarebbe dovuta tenere l’udienza nell’aula di Corte d’Asssise, ma è slittata al 9 ottobre. Iaccarino risulta anche indagato per altri capi d’accusa che lo riguardano. Come fanno sapere i suoi legali Potito Marucci e Antonio Ciarambino, nell’ordinanza che ha ammesso l’incidente probatorio firmata dal gip, questo punto, cioè il ruolo non solo di testimone ma anche di indagato di Iaccarino, non è stato chiarito sufficientemente, forse un refuso, dunque la disposizione è stata rivista.

Inoltre, le eccezioni poste dai legali Giulio Treggiari e Michele Curtotti, rispettivamente difensori di Daniela Di Donna e di Franco Landella, sono state rigettate. Riguardavano la “inutilizzabilità” della captazioni ambientali con il trojan, motivo per cui è slittata l’udienza del 6 settembre scorso. Le dichiarazioni intercettate, almeno per questa fase delle indagini “potranno essere utilizzate”, fanno sapere Antonio Ciarambino e Potito Marucci. Il rinvio al 9 ottobre è motivato dalla predisposizione degli atti difensivi per la prossima udienza.