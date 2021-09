Manfredonia, tagli a compensi per Sindaco e assessori: rivoluzione nello Statuto Comunale

Manfredonia (Foggia), 16/09/2021 – La Commissione Straordinaria rivoluziona il regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Manfredonia, ridimensionando i compensi per Sindaco e assessori. Tra i cambiamenti più evidenti l’indennità di sindaco (e assessori) ridotta del 30%, il numero di assessori fermo a 7 e niente gettoni di presenza per i consiglieri comunali. Queste sono solo alcune tra le decisioni prese dalla Commissione Straordinaria di Manfredonia con la deliberazioni n. 47 e n. 48 dell’8/9/2021. Tra le varie novità si legge:

Art. 2 – RENDICONTO DELLE SPESE ELETTORALI

1. Il Consigliere eletto, entro 30 giorni dalla proclamazione, è tenuto a depositare presso la

Segreteria Generale del Comune, una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale. Debbono altresì essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui alla legge 659/81 e successive modificazioni, relative agli eventuali contributi ricevuti.

2. L’organo competente per la vigilanza è il Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 3 – ANAGRAFE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI PUBBLICI

1. Il Consigliere eletto, entro 3 mesi dalla proclamazione, deve depositare presso la Segreteria Generale del Comune:

a) una dichiarazione, anche negativa, concernente i diritti reali su beni immobili e su beni iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l’esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;

b) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi.

2. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei

redditi, i componenti del Consiglio Comunale sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale un’attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell’anno precedente e copia de lla dichiarazione dei redditi.