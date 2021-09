“Portare in scena una commedia di Eduardo è come vincere un terno al lotto“, afferma il regista Paolo DI CAPUA di Torremaggiore (FG), alludendo alle grandi difficoltà che comportano sia la preparazione che la buona riuscita di un’opera teatrale edoardiana con annesso coinvolgimento emotivo del pubblico.

“In effetti i vari impedimenti dovuti al Covid hanno arrestato e rallentato moltissime attività, ma noi della Compagnia Teatrale ‘IL BAFFO odv’ abbiamo cercato di unire tutte le nostre forze in vista di un progetto in cui crediamo fermamente“, puntualizza ancora il regista DI CAPUA riferendosi alla Compagnia da lui diretta ed al progetto prossimo alla realizzazione.

“Si tratta dell’opera Uomo e Galantuomo“, precisa ancora Paolo Di Capua già reduce da diversi successi degli anni precedenti che lo hanno portato al venire sempre più apprezzato non solo a livello cittadino.

Di Capua infatti, ha curato la regia del cortometraggio “LAVACCA E LAMEDICA. Storia di un eccidio“, commissionato dal Comune di Torremaggiore, con l’intento di dare lustro a due vite che si sono sacrificate per difendere i diritti dei lavoratori e per il quale il regista ha ricevuto un meritevole riconoscimento da parte della stessa Amministrazione Comunale.

“Dopo una lunga pausa estiva ripartono le prove dal 21 settembre, al pari di un inizio scolastico“, aggiunge con entusiasmo l’intraprendente regista, concludendo:

“Come una promessa fatta al pubblico di Torremaggiore mi impegnerò personalmente a rispettare i tempi per la prima entro la fine dell’anno. Personalmente ho ritenuto proficuo l’incontro con l’Assessore alla Cultura Ylenia Coppola ed il Sindaco Emilio Di Pumpo che hanno garantito il loro sostegno al progetto, ovvero un patrocinio meritato dato dalla continua collaborazione con l’attuale Amministrazione Comunale“.

“Quasi una missione, un delicato lavoro che non si limita allo studio del copione, ma al personaggio. Quando si conosce la storia di un drammaturgo, si scende a patti con il suo linguaggio. La rielaborazione del testo inoltre, è una condizione essenziale per attualizzare il contesto della storia. In ‘Uomo e Galantuomo’ Eduardo aveva colto in pieno la struttura del racconto, tanto da rielaborarne tutti i contenuti“, narra Paolo Di Capua con una verve innata ed una passione che gliela si legge negli occhi, soprattutto quando si immerge nella descrizione di particolari come quelli relativi alla comicità edoardiana e caratterizzati da una risata libera da schemi predefiniti. Ed in effetti il regista Di Capua, con i propri riadattamenti, riesce ad esilarare prima ancora gli attori che il pubblico, per approdare poi ad un’enfasi spettacolare interrotta da applausi spontanei, atti quasi a risvegliare come da un sogno collettivo di sana risata.