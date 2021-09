Puglia, accusa un malore e si schianta con moto contro auto: muore 25enne

Barletta (Bat), 16/09/2021 – (quotidianoitaliano) Tragedia a Barletta dove un ragazzo di 25 anni è deceduto in seguito ad un incidente in via Minervino. Il giovane, colto da un malore mentre era in sella alla sua moto, si è schiantato contro un’auto parcheggiata. Sul posto è intervenuto il 118 che ha provato a rianimarlo, il giovane è stato trasportato anche in codice rosso al Pronto Soccorso di Barletta. Per lui non c’è stato nulla da fare. (quotidianoitaliano)