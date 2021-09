San Severo, perquisizioni e arresto in flagranza: trovato fucile alterato

San Severo (Foggia), 16/09/2021 – Le operazioni, ad opera della Polizia di Stato, di prevenzione e contrasto all’attività criminale procedono senza sosta nel comune di San Severo. Nei giorni scorsi Agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di San Severo, coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Settentrionale”, hanno eseguito alcune perquisizioni nei quartieri ad alta densità criminale del comune di San Severo.

L’attività ha permesso di rinvenire, all’interno di un appartamento, diverso materiale di provenienza illecita, in particolare, un fucile alterato cal. 12, con calciolo e canna liscia mozzata artigianalmente, e un’ingente quantità di munizionamento di diverso calibro.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato a carico di F. S., pregiudicato classe ’82, arrestato e tradotto immediatamente in carcere, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione abusiva di arma modificata e munizionamento. Sono in corso tutti gli accertamenti volti ad rilevare eventuali collegamenti con la scia di sangue che ha interessato il comune di San Severo nell’ultimo periodo.