Usb Asl: “Esternalizzazione fa tornare indietro l’orologio della storia”

“L’incontro avuto con il Commissario della Asl Bat, avv. Delledonne, sulla possibile assegnazione del servizio di pulizie degli spazi e degli immobili della Asl Bat ad

un’azienda vincitrice del bando Consip invece che rassicurarci ci ha convinti ancora di più della deriva a cui si sta andando incontro con il ritorno alle esternalizzazioni dei

servizi nelle Asl pugliesi”. Lo rende noto con una nota la Usb- Lavoro privato Puglia.

“L’unica rassicurazione che lo stesso commissario ha cercato di dare è quella che, comunque, i lavoratori attualmente dipendenti di Sanitaservice AslBat non sarannointeressati a questa esternalizzazione (come dire: per il momento teniamoci buoni i lavoratori di Sanitaservice per il futuro si vedrà). Questa è un’ulteriore evidenza che il passaggio sia, ormai, definito e ciò che ci preoccupa di più è quello che non vogliono capire (o fanno finta) che ci sono delle alternative legali e normative a che l’esternalizzazione non passi e che, soprattutto, si fa tornare l’orologio della storia indietro di 15 anni. Dimenticano, ad esempio, la lotta fatta dai Lavoratori (ora internalizzati) per riappropriarsi di quella dignità (lavorativa, economica e normativa) che le imprese e le cooperative che gestivano quel servizio negava loro”.

“Dimenticano- prosegue la nota- che lo “spacchettamento” della figura dell’ausiliario fu voluto per dare il via via a decine di appalti per la stessa figura professionale ma dandogli nomi diversi (pulitore, portinaio, commesso ecc), molti di questi appalti, poi, finirono in mani di personaggi che poi furono perseguiti dalla magistratura pugliese che più volte è intervenuta e in quel periodo si coniò il detto che gli appalti dei servizi spesso erano un rifugio prezioso per chi aveva creato un modello politico/affaristico/malavitoso”.

“Chiaramente a pagarne le conseguenze furono i Lavoratori di quei servizi appaltati che ogni anno si vedevano decurtate le ore di lavoro e, quindi, i salari. Per questo crediamo che non ci sia nessun bisogno ad esternalizzare il servizio delle pulizie anche perché la figura dell’ausiliario comprende, tra le sue competenze, anche quella di pulizia del reparto o degli spazi ospedalieri e uffici, così come prevede anche la manutenzione del verde. Rimane ferma la nostra convinzione che la Direzione Generale della ASL BAT (come quella di Brindisi) debba bloccare ed annullare l’eventuale affidamento a terzi del servizio anche perché, rimanendo strettamente nella parte economica dei costi del servizio, con la soluzione da noi propugnata, la Asl Bat (ma anche la AslBr) risparmierebbe oltre il 25% rispetto ai costi preventivati dalla gara Consip. Per tutti questi motivi la USB continuerà a tenere alta attenzione e mobiliterà i Lavoratori pugliesi a che non si torni indietro da una conquista di civiltà, economicità e miglioramento dei servizi. State aprendo un varco pericoloso per il futuro stesso delle società in house e dei lavoratori”.