Alluvione nelle Marche: 9 morti, 4 dispersi: due minorenni

FOGGIA, 16/09/2022 – (adnkronos) Sono nove le vittime dell’alluvione nelle Marche , “di cui due in via di identificazione, quattro i dispersi che potrebbero rientrare tra i soggetti in via di identificazione”. E’ quanto fa sapere la prefettura di Ancona nell’aggiornamento sull’emergenza maltempo nella regione.

Foto ansa

E “sono circa 150 i soggetti sfollati che, allo stato dei dati, non possono rientrare nelle proprie abitazioni; la maggior parte di queste persone si trova nel Comune di Senigallia, ma il numero è in crescita. Al riguardo sono stati predisposti dalle forze di polizia dedicati servizi di prevenzione e controllo sugli immobili evacuati. Altre situazioni di possibile evacuazione sono attualmente all’esame”, spiega ancora la prefettura, che aggiunge: “Per la giornata di domani è prevista Allerta gialla per rischio idrogeologico ed idraulico. Si raccomanda l’adozione di comportamenti esternamente prudenti”.

“La situazione è drammatica, tragica e stiamo facendo la conta dei danni. Fortunatamente a Cantiano non abbiamo al momento notizie di persone coinvolte, non ci sarebbero dispersi, ma il paese è completamente disastrato e il centro storico non esiste più”, ha detto all’Adnkronos, Alessandro Piccini, sindaco di Cantiano (Pesaro Urbino).

Foto ansa

“Ci sono auto accatastate, la zona industriale è completamente allagata, con imprese colpite e macchinari da buttare – ha raccontato il primo cittadino – Parte del paese è ancora senza elettricità ed è stato sospeso il rifornimento del gas perché sono saltate alcune condotte”.

“Se ce ne fosse bisogno, la situazione sia lato Castelleone che lato Serra de Conti è veramente drammatica e tragica. Invito, se non assolutamente urgente e necessario, di non uscire e di non utilizzare la macchina, è troppo pericoloso e a rischio vita… Tutte le forze disponibili sono all’opera, protezione civile, carabinieri e vigili del fuoco. Che Dio ci aiuti….”, ha scritto su Facebook Riccardo Pasqualini, il sindaco di Barbara, uno dei comuni dell’anconetano colpiti dalla tragica alluvione.

Foto: ansa

Il sindaco ha riferito anche di un messaggio ricevuto dal direttore di zona, che descrive una “situazione severa ed estesa, che coinvolge contemporaneamente 3 province, circa 20 comuni. Tutte le risorse sono in piena attività, in condizioni di lavoro difficili. Vi sono poi alcune criticità sulla viabilità, che non ci consentono piena libertà di azione. Siamo in contatto con Protezione civile e Prefettura. Stia certo che ce la stiamo mettendo tutta per ripristinare il servizio prima possibile”. Le scuole di Barbara resteranno chiuse, ha aggiunto Pasqualini, e “purtroppo anche la linea telefonica va e viene , ma se avrò altre info le comunicherò prontamente”. (adnkronos)