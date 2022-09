Casa Sollievo, i bimbi di pediatria a bordo della nave Vespucci (FOTO)

Costruita nel 1931, la Vespucci è una nave della Marina Militare utilizzata come nave-scuola per l’addestramento degli allievi ufficiali dell’Accademia navale. Salpata da Livorno lo scorso 2 luglio con a bordo gli allievi della prima classe, il veliero ha già fatto tappa in diversi porti come Palermo, Tunisi, Lisbona, Casablanca, Trapani e La Valletta.