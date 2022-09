Catania, è garganico il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri

FOGGIA, 16/09/2022 – Ha avvicendato il Capitano Roberto Martina trasferito al Comando della Compagnia di Roma Centro. Il Capitano Angelo Pio Mitrione è il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Catania Piazza Dante.

Nato a San Giovanni Rotondo (FG), ha frequentato la Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia. Dal 2009 al 2014 è stato allievo dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Il primo incarico lo ha assunto a Taormina dal settembre 2014 al marzo 2015 come Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Negli anni 2015 e 2016 è stato Comandante del Nucleo Operativo di Roma Trionfale, con competenza su diversi quartieri della Capitale, tra cui lo stadio Olimpico. Dal 2016 al 2018 ha prestato servizio al Nucleo Investigativo di Roma, occupandosi di delitti contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione.

In ultimo, il Capitano Mitrione ha comandato la Compagnia Carabinieri di Ischia dal settembre 2018 al 1 settembre 2022, giorno in cui è giunto a Catania per il nuovo incarico. "Catania è una città meravigliosa, che allo stesso tempo presenta diverse problematiche. Come Comandante dei Carabinieri di Piazza Dante, sotto la guida del Signor Comandante Provinciale e con il supporto dell'eccezionale squadra di colleghi e collaboratori, mi impegnerò attivamente per la tutela dei diritti dei Cittadini".