Emiliano e l’alleanza col M5S: “Ho sputato sangue per cambiare la Puglia”

Foggia, 16 settembre 2022 – “Sputeranno sangue”, queste le parole infuocate del governatore della Puglia Emiliano, su cui Giorgia Meloni aveva chiesto chiarimenti anche ad Enrico Letta in un confronto sul Corriere.

“Una telefonata per rassicurare Giorgia Meloni sulle mie intenzioni”, ha sottolineato Michele Emiliano a L’Aria che Tira su La7 per le sue parole durissime durante un comizio a Taranto domenica scorsa. “Una frase da comizio non può compromettere la nostra amicizia”, ha aggiunto.

Durante l’evento era presente anche il segretario PD, Letta. Una sorta di marcia indietro quindi, dopo le numerose polemiche ed il clamore mediatico scaturito a causa di quella frase così colorita.

“La Puglia è una sorta di Stalingrado e da qui non passeranno, noi non abbandoneremo il campo. Sputeranno sangue”, aveva detto con fervore il governatore pugliese durante il comizio.

Un altro scontro molto acceso a “L’aria che tira” (La7), ha coinvolto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il senatore meloniano, Ignazio La Russa, sul risultato delle prossime elezioni. Emiliano, che cita Giuseppe Tatarella con grande rispetto, auspica un effetto sorpresa con la vittoria del csx: “Spero che il popolo italiano non voti gli eredi del fascismo”.

Intanto sembra rinsaldarsi anche il rapporto tra il Presidente della Regione Puglia ed il Movimento di Conte: “Le divisioni nel centrosinistra sono oggettive, qui in Puglia siamo un po’ più bravi a fare le coalizioni e mi auguro che questa coalizione pugliese qui in Puglia riesca a difendere il lavoro che abbiamo fatto in questi anni”.

Parole di Emiliano che sembrano rinsaldare di fatto il patto con il Movimento 5 Stelle pugliese.

“Chiediamo all’elettorato di compiere un miracolo” con un voto “non importa se a Pd o ai 5 stelle”. Con queste parole rilasciate al Fatto Quotidiano, l’attuale presidente della Puglia, avrebbe rotto la linea del segretario di partito, aprendo ancora una volta all’alleanza con Conte.

“Emiliano ha detto una cosa che è oggettiva: cioè chi vota noi non vota la Meloni. E ho già detto che non faremo accordi con FdI e con la Meloni. Queste ricette della destra sono insostenibili, inadeguate e insufficienti. Quindi è chiaro che il nostro voto contribuisce a tenere lontano le destre”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte a Brindisi, come riportato dal Corriere della Sera.

Insomma, il laboratorio politico pugliese sembrerebbe vedere una straordinaria e unica vicinanza tra pentastellati e dem. Sarà interessante vedere gli sviluppi di questa situazione dopo le prossime elezioni politiche.