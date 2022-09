Manfredonia, “Mega ingorgo in uscita dai comparti la mattina: ci risiamo”

Manfredonia, 16 settembre 2022. Come ogni anno, la mobilità in uscita dai comparti si manifesta in tutta la sua criticità nel periodo scolastico.

Ogni giorno si assiste ad una lunghissima fila di auto provenienti dalle due direzioni di via Leonardo da Vinci per immettersi in via Tratturo del Carmine fino alla rotonda di viale Michelangelo, con relativa lunga e penosa attesa e via, attesa e via… Per fare un esempio, per raggiungere il liceo scientifico ci si impiega 30 minuti.

Da tempo i residenti hanno sollevato la questione e chiesto all’amministrazione comunale di impegnarsi per ovviare al problema nel più breve tempo possibile.

I residenti stessi si sono posti in maniera costruttiva indicando possibili soluzioni:

• Richiesta servitù di passaggio e sistemazione della stradina in Contrada Garzia.

• Sistemazione del ponte utilizzato dalla cava Foglia che attraversa la tangenziale per renderlo percorribile almeno in un senso (in uscita dai comparti). Il ponte si trova a brevissima distanza dalla zona abitata del comparto Ca1. Questa soluzione sarebbe comoda per quei residenti che devono recarsi fuori Manfredonia oppure percorrere la tangenziale per evitare il traffico ed arrivare agevolmente in altri quartieri della Città, ad esempio, nel quartiere Scaloria (si pensi al mercato settimanale…) o Monticchio.

• Completamento della S4, che permetterebbe di congiungere i comparti con l’incrocio di via di Vittorio (dove attualmente ci sono i semafori, nei pressi della polizia); in quel tratto dovrebbe essere realizzata una rotatoria per rendere sicura ed ordinata l’uscita dei residenti dalla zona comparti.

• Allargamento del tratto di via Leonardo da Vinci che va dall’incrocio con viale Mediterraneo (la via dove si trova il plesso che ospita il supermercato “Eu…in” ed un altro negozio”), in direzione centro, fino a viale Michelangelo con necessità anche in questo caso di costruire una rotatoria per garantire una sicura ed ordinata uscita dei residenti dalla zona comparti.

Realizzare tutte queste soluzioni permetterebbe ai residenti di disporre di ben quattro uscite e di spalmare il traffico in uscita dai comparti andando praticamente ad annullare le code ed il relativo disagio.

Ora consideriamo che la necessità di uscire in massa dai comparti al momento si verifica soprattutto la mattina dalle 7:45 alle 8:30 (range orario di massimo disagio per le lunghissime code che si formano). Tuttavia, immaginiamo cosa accadrebbe nella sciagurata ipotesi di rapida evacuazione di massa. Facciamo tutti gli scongiuri del caso, ma questi non salverebbero nessuno! Per non parlare della bieca usanza di ritorcere la questione su chi la pone, tacciandolo di esagerazione. Eh già, perché lo diciamo tutti che in Italia

le cose si fanno sempre e solo dopo che ci scappi il morto!

Tornando nel quotidiano, basta farsi un giretto nel tratto di via Leonardo da Vinci tra le 7:45 e le 8:30 per rendersi conto del disagio che si prova e della improcrastinabile necessità di agire! Per questo, i residenti rinnovano all’amministrazione comunale l’invito ad agire subito per realizzare le tre soluzioni elencate.

Inoltre, i residenti chiedono di fornire costanti aggiornamenti su tutte le evoluzioni dei tre punti elencati, mediante briefing con cadenza mensile con una rappresentanza dei residenti. Per sostenere l’iniziativa e legittimare maggiormente la rappresentanza dei richiedenti, si può firmare la petizione cliccando su: https://chng.it/QG9Vb46RJ5