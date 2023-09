Comunali Foggia, Di Mauro sindaco acclamato dallo stato maggiore di Fdi

Foggia, 16 settembre 2023. Sala Rosa piena stamattina a Foggia per l’incontro di Fdi con il senatore Patrizio La Pietra e il candidato sindaco del centrodestra Raffaele Di Mauro.

Al tavolo dei relatori, i consiglieri regionali Giannicola De Leonardis e Francesco Ventola, i parlamentari Giandonato La Salandra e Anna Maria Fallucchi. Si tratta del primo incontro pubblico di Raffaele Di Mauro in questa veste.

Nella medesima sala, fino a qualche mese fa, si era presentato come dirigente di Fi per le periodiche assemblee provinciali. Ma è proprio Fdi – che con Giannicola De Leonardis si è occupato della preparazione delle comunali e delle liste- che ha voluto dargli accoglienza formale con l’incontro odierno.

“Persona di qualità, di esperienza amministrativa maturata sia nel partito che nei consessi comunali. A lui abbiamo affidato la guida del centrodestra foggiano”. In piedi, applaudendo, tutta la sala.

“Oggi Foggia- ha detto Francesco Ventola- ha una grande opportunità di guardare al futuro perché ha scelto un candidato giovane, di esperienza, con una sua autonomia economica, che non vive di politica. E’ un segnale forte”.

In prima fila l’on. Paolo Agostinacchio, alcuni candidati fra cui Mario Giampietro, Giuseppe Pertosa, Valentina Cerisano. In platea gli iscritti, i simpatizzanti, i candidati alle prossime elezioni del 22-23 ottobre.

“Ma se avessimo bisogno di qualcosa al ministero dell’agricoltura lei ci sarà?” ha chiesto Di Mauro a La Pietra scendendo le scale del palazzetto dell’arte.

“Io ci sono, eccome se ci sono. Dobbiamo occuparci insieme di tanti progetti per questa terra, fondamentale questa terra non solo per la Puglia ma per tutto il sistema agricolo nazionale”.

Poi ha aggiunto: “Tu mi devi dare una mano a farlo, e se mettiamo dei progetti sul tavolo io e il governo siamo a tua completa disposizione”.