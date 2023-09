E’ morto il ragazzo aggredito in strada a Milano, soffocato per 7 minuti

Yuri Urizio, il giovane di 23 anni brutalmente aggredito nelle prime ore di mercoledì a Milano in viale Gorizia, vicino alla Darsena, non ce l’ha fatta.

Dopo due giorni di coma al Policlinico, i medici avevano notato un “cauto ma progressivo miglioramento” nelle sue condizioni ieri, ma questa triste notizia arriva nel pomeriggio.

L’aggressore responsabile della violenta aggressione è Cubaa Bilel, un tunisino di 28 anni, senza permesso di soggiorno in Italia. Fin dall’inizio, Bilel aveva sostenuto di aver fermato Yuri perché lo aveva visto molestare una ragazza.

Questa mattina è stato interrogato dal giudice Angela Minerva, poco prima che la morte del giovane venisse confermata. Durante l’interrogatorio, Bilel ha affermato di aver visto Yuri rubare del denaro da una donna ucraina, che non è stata ancora identificata e che spesso chiede l’elemosina nella zona. Tuttavia, questa versione non ha ancora trovato conferme nei video delle telecamere di sicurezza né nella testimonianza di un passante che ha assistito alla parte finale dell’aggressione.

Il giudice ha convalidato l’arresto di Bilel, al momento per il reato di tentato omicidio, e ha disposto la sua custodia cautelare in carcere.

Nei giorni a venire, su richiesta della Procura, verrà emessa una nuova misura cautelare per omicidio, con la necessità di stabilire se si sia trattato di omicidio volontario o preterintenzionale.

Secondo le indagini condotte dalla Polizia sotto la supervisione del pm Luca Poniz, ci sono “gravi indizi di colpevolezza” a carico di Bilel.

L’aggressore tunisino, che ha dichiarato di essere laureato in Economia, avrebbe iniziato a picchiare Yuri con le mani nude e successivamente avrebbe stretto il suo collo “per un lungo periodo”, fino a soffocarlo.

L’ordinanza indica che questa presa è durata oltre 7 minuti, tra le 3:52 e le 3:59, con una presa così forte da impedire a Yuri di reagire, tranne con movimenti delle gambe sempre più deboli.

L’aggressore avrebbe abbandonato la vittima solo quando è arrivata una volante della Polizia, la quale ha trovato Yuri a terra privo di sensi e ha tentato di rianimarlo con un massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei soccorritori del 118. Yuri è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Milano, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva in coma farmacologico.

Nelle prossime ore, il procuratore titolare dell’inchiesta condotta dalla Squadra mobile disporrà l’autopsia sul corpo del giovane di 23 anni.

Lo riporta l’ANSA.