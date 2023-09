Ecco com’è un tour in motobarca tra le meraviglie della costa garganica (VIDEO)

Gargano – Tra le tante attrazioni che il Gargano offre, una delle più emozionati, da far perdere letteralmente il fiato, è sicuramente la visita alle grotte marine a bordo della motobarca Paloma. Un viaggio che percorre le meraviglie della costa da Rodi Garganico fino a Mattinata, dove la natura ha creato opere d’arte incredibili, scolpendo la roccia in maestose cavità.

Con il comandante Ninni Mastromatteo al timone e il personale di bordo, gentile e professionale, il tour è accompagnato dalla guida Mario Rinaldi che illustra le bellezze di ogni tappa: grotte dai nomi curiosi, come la Grotta Campana e la Grotta dei Pomodori, faraglioni che emergono dal mare, baie, calette e spiagge rese spettacolari da acque cristalline.

Chi sceglie questo giro in barca ha modo di ammirare il contrasto tra il bianco delle rocce calcare e il blu del mare, i riflessi della luce sulle pareti delle grotte, i colori dell’acqua che cambiano a seconda della profondità. Non manca la musica, il suono naturale delle onde che si infrangono sulla roccia, il canto degli uccelli nella macchia mediterranea e poi d’improvviso il silenzio delle grotte, come un respiro silenzioso del cuore della terra.

Certo, sono emozioni forti da provare, che solo il Gargano è in grado di dare. Scoprire un angolo di paradiso, dove il mare e la terra si incontrano e si fondono in armonia è davvero raro. E se si vuol toccare proprio l’apice, c’è il senso del gusto da appagare. Infatti, non può mancare un buon pranzo, o cena, presso il ristorante pizzeria “La Taverna del Faro” a Vieste, dove la realtà di questa terra confluisce in prelibatezze tipiche viestane.

Articolo e video a cura di Vittorio Agricola. Servizio a cura di Giuseppe Laganella.