FOGGIA – Un uomo di 50 anni è stato investito da una utilitaria questa mattina tra via Natola e via Pellico. Il conducente dell’auto si è subito fermato per prestare i dovuti soccorsi.

Trasportato in pronto soccorso da un’ambulanza del 118 con una ferita alla testa, non si conoscono le sue condizioni ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

La Polizia Locale sta ricostruendo la dinamica.