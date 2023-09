Forza Italia attacca Rotice: “Ha la sindrome del deresponsabilizzato”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Esistono veri artisti del mascherare la realtà e giustificare le proprie colpe dicendo a se stessi (e agli altri): “la responsabilità non è mia” . Maestri della mistificazione non esitano a ricorrere all’autoinganno, rappresentandosi una realtà distorta.

Ed è così che il Sindaco Rotice, in un comunicato di ieri, circa la decisione di disputare allo stadio Miramare la partita di calcio Manfredonia-Altamura a porte chiuse, ha pensato bene di incolpare per la suddetta decisione la recente situazione politica locale e chi, a suo dire, la avrebbe causata.

Evidente come, alterando la realtà, egli voglia liberarsi delle proprie, evidenti, responsabilità, incolpando altri!

Un Sindaco che circondato dai suoi fidati esperti (?), chiuso nelle segrete stanze, non è in grado di risolvere il problema vero: lo stadio non è agibile! Questo è il problema al quale non riesce a dare soluzione. I nostri tifosi non hanno l’anello al naso e la sveglia al collo, meritano rispetto e non fumose promesse e slogan, che hanno fatto il loro tempo!