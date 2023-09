Il Bari pareggia a Pisa: il diciottenne Akpa-Chukwu segna il gol dell’1-1

BARI – Il Bari evita la sconfitta a Pisa grazie al gol di un esordiente tra i professionisti, il 2005 nigeriano con passaporto belga Hemsley Akpa-Chukwu.

Michele Mignani lancia il 18enne in campo al 72’ al posto di Nasti, con la squadra sotto di un gol per effetto del vantaggio toscano con Beruatto dopo 11 minuti, e vede la scelta ripagata dopo 13 minuti: recupero del pallone di Maiello sull’out di destra, spunto di Dorval che va sul sinistro e crossa trovando la zampata del giovanissimo attaccante in area piccola. Lo riporta bari.repubblica.it