Il consigliere Schiavone: “Sindaco grazie per l’invito ma non ci sto!”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Volutamente sono rimasto in silenzio nel corso di questi ultimi giorni, caratterizzati da una profonda confusione della politica locale. Ho un’idea chiarissima di quanto accaduto, ma in alcuni momenti considero il silenzio una forma di rispetto nei confronti dei cittadini i quali hanno il diritto di farsi una propria idea, senza essere deviati.

Lo farò con la massima lealtà, così come mia consuetudine, nel rispetto dei ruoli di ciascuno di noi e delle legittime prese di posizione, politiche e personali. D’altronde è questo il mio modo di interpretare la politica. Provo a svolgere il ruolo di consigliere comunale di opposizione con la massima dedizione, studiando gli atti e intervenendo in aula consiliare esclusivamente nell’interesse della città.

Non ho mai attaccato personalmente i miei avversari politici (non lo farò mai) ma ho sempre segnalato l’incapacità e l’inadeguatezza amministrativa di soggetti che, tutt’ora, ritengo incapaci di esercitare il ruolo di amministratori della nostra città.

Amministratori privi di una visione chiara della città, incapaci di mediare con i cittadini, arroganti e poco lungimiranti. Li ho visti sempre pronti a rincorrere le emergenze, senza mai essere capaci di programmare il futuro di Manfredonia, puntando il dito contro chiunque senza mai prendersi la responsabilità di amministrare bene la città. Continuo a credere che la nostra città ha bisogno di essere rimessa sui binari giusti, per correre verso le opportunità dei fondi legati al PNRR e diventare attrattiva e funzionale sia per i turisti che per i residenti. 𝐒𝐢 𝐩𝐮ò 𝐟𝐚𝐫𝐞. 𝐂𝐨𝐧 𝐮𝐧’𝐚𝐥𝐭𝐫𝐚 “𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚” 𝐬𝐢 𝐩𝐮𝐨̀ 𝐟𝐚𝐫𝐞!