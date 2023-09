Manfredonia-Altamura a porte chiuse. “Chi è ciuccio è anche presuntuoso”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “A malincuore diciamo che ci risiamo. È difficile trovare le parole, è difficile aprire il cuore e la mente per cercare di comprendere o spiegare. Manfredonia-Altamura, il debutto casalingo del nostro amato Donia allo Stadio Miramare, si disputerà a porte chiuse. Stendiamo un velo pietoso su tutto ciò, proviamo vergogna, anche se dovrebbe vergognarsi tutta quella gente che continua a millantare teorie rassicuranti sull’agibilita del Miramare. Quel “fiore all’occhiello al centro della città” come lo chiamano “loro”, domenica resterà chiuso, nonostante le loro rassicurazioni pubbliche e private dette a noi tifosi e a tutta la città. La domanda sorge spontanea?!? Perché ?!? Il perché con tutto il rispetto non ci interessa, valutiamo l’operato, valutiamo il “modus operandi” che risulta ancora una volta fallimentare e inadeguato. Non c’entra il calcio giocato o non c’entra la scelta di un allenatore o di un calciatore, stiamo parlando di burocrazia. “VOGLIAMO ENTUSIASMO DALLA TIFOSERIA ORGANIZZATA” dissero, “DOBBIAMO ESSERE UNA FAMIGLIA” ribadirono.

Noi abbiamo la coscienza pulita, come al solito. La trasparenza e la verità continuano a latitare da parte di qualcuno. Intelligentemente siamo rimasti sulle nostre in questo periodo, vigilando e mettendo bocca su fattori che forse nemmeno ci competono ma da anni ormai il tifoso del Manfredonia deve anche adattarsi a “tutore della società”. Non aggiungiamo altro perché siamo afflitti e in parte distrutti. NESSUNO DEVE TIRARSI INDIETRO perché nessuno può distuggere il Manfredonia Calcio che come NOI ben sappiamo è un patrimonio della città. Alla squadra e a tutto lo staff vogliamo esprimere la massima vicinanza.