Morto neonato partorito su barchino durante traversata verso Lampedusa

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – Mentre la premier Giorgia Meloni rompe giorni di silenzio annunciando “misure straordinarie per fare fronte al numero di sbarchi che abbiamo visto sulle nostre coste”, a Lampedusa vanno in scena nuove tragedie. Una donna ha partorito nella notte su un barchino partito dalla costa nord della Tunisia verso l’Italia. È stata aiutata da altre migranti con lei sull’imbarcazione.

Il neonato però è morto poco dopo essere venuto al mondo.

Il cadavere del piccolo è stato sbarcato all’alba al molo Favarolo di Lampedusa da una motovedetta della Capitaneria ed è stato portato al cimitero dell’hotspot in contrada Imbriacola mentre la madre è a Lampedusa al poliambulatorio.

Pochi giorni fa un altro bimbo, di 5 mesi, è morto poco prima di arrivare sull’isola.

“Purtroppo non mi sorprende tragicamente. Perché sono quelle tragedie a cui non possiamo fare l’abitudine”, ha commentato il presidente della Cei, cardinale Matteo Maria Zuppi, rispondendo ai giornalisti a San Giovanni Rotondo. “È la tragedia di piccoli e di grandi che perdono la vita. Poi c’è la discussione su come affrontare anche un’ondata particolare come questa. Dobbiamo ricordarci che la vita delle persone è sacra e dobbiamo salvarla”. Lo riporta ilfattoquotidiano.it