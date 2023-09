Puglia, al via le riprese di Lolita Lobosco sulle note di Nicola di Bari

BARI – L’attrice napoletana a Bari per le riprese della terza serie tv di «Lolita Lobosco» sfreccia in auto sul lungomare, con il sottofondo di “Vagabondo”. Fan in delirio.

Proprio ieri è arrivata la notizia che su proposta dell’assessora alle Culture Ines Pierucci, la giunta comunale di Bari ha approvato il progetto della s.r.l. BiBi Film TV per la realizzazione della terza stagione della serie televisiva “Le indagini di Lolita Lobosco 3”, con protagonista Luisa Ranieri e per la regia di Renato De Maria.

Le riprese della fiction tratta dai romanzi di Gabriella Genisi prendono il via oggi, 16 settembre, fino al 28 ottobre, e la protagonista è arrivata in città, come testimonia una storia su Instagram postata sul suo profilo in cui percorre il lungomare, con la colonna sonora di “Vagabondo”, del cantante di Zapponeta Nicola Di Bari.

Al termine del video, riflessa nello specchietto dell’auto a bordo della quale sta viaggiando, la Ranieri si è ripresa mentre regala un sorriso ai suoi fan.

Qualche ora più tardi, sul suo profilo Instagram, l’attrice ha postato una foto che la ritrae nei panni di Lolita Lobosco, in posa davanti al mare. L’immagine è accompagnata dalla didascalia: «Se Parigi avesse lu mare, fosse na piccola Bbare».