Puglia, ruba un mln dall’azienda del marito prima di divorziare: li spende in gioielli

LECCE – Avrebbe sottratto oltre 1 milione di euro dall’azienda del marito (che ha denunciato per maltrattamenti in famiglia), per spenderli per ragioni diverse dalle necessità della società: in gioielleria o per arredi privati.

La Procura di Lecce ha chiuso le indagini sul conto di una donna, A.M, che risponde ora di appropriazione indebita:

secondo la ricostruzione accusatoria che trae spunto dall’esposto dell’amministratore unico di un’azienda del Leccese e dalle indagini svolte dalla compagnia della Guardia di Finanza di Lecce, la donna in previsione della separazione dal marito e proprietario della società per azioni, avrebbe sottratto dall’azienda più di 1 milione di euro, di cui 24mila circa in concorso con la sorella, pure indagata, S.M, che sarebbe stata “fittiziamente” assunta in azienda e 31mila circa in concorso con un consulente informatico, F.C, anche lui coinvolto nell’inchiesta, al quale avrebbe liquidato fattura provvigioni per vendite mai avvenute. Lo riporta quotidianodipuglia.it.