Riccardi: “Dalle porte aperte alla Renault alle porte chiuse del Miramare”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Ci sono noti parassiti che nulla sono stati capaci di realizzare nella loro vita e che non perdono occasione di utilizzare Facebook per dare sfogo alla propria frustrazione, personaggi che hanno come obiettivo quello di diffondere notizie totalmente false o capaci di insinuare fatti frutto della loro immaginazione, finalizzate solo a diffondere confusione e odio.

Premesso che su come sia stata gestita la vicenda dello stadio di Manfredonia dal novembre 2021 ad oggi, ho più volte denunciato tutte le malefatte, ribadisco che lo stadio Miramare di Manfredonia era dotato di regolare certificazione di AGIBILITA’ sicuramente fino al campionato di calcio 2018/2019. Ne consegue che durante i Campionati di SERIE C2 e C1, negli anni in cui sono stato presidente della squadra di calcio, lo Stadio era dotato della prescritta agibilità, certificazione imprescindibile per l’iscrizione ai campionati professionistici.

Infine, le ordinanze CONTIGIBILI e URGENTI possono essere adottate in tutte le occasioni in cui ricorrono i presupposti, certamente generali e non tipizzati.

Non è dato sapere perché in questo caso non si è ritenuto necessario ricorrere all’ordinanza, visti i recentissimi precedenti. Ne si può sostenere, che il Sindaco essendo dimissionario non può adottare l’ordinanza, l’articolo 53 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), segnatamente, dispone che: «le dimissioni presentate dal Sindaco […] diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio […]». Non si spiegherebbero diversamente gli atti adottati in questi giorni dallo stesso Sindaco.