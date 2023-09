Ricercato in tutta Europa: arrestato in viaggio verso Foggia

FOGGIA – E’ stato rintracciato e condotto in carcere a Potenza un cittadino di nazionalità straniera destinatario di un ordine di arresto europeo a scopo di estradizione.

L’uomo era ospite di una struttura ricettiva del capoluogo.

All’interno della sua camera gli agenti hanno trovato un biglietto dell’autobus per la tratta Stornara – Foggia. Verificate le immagini di videosorveglianza per l’identificazione, le volanti della polizia lo hanno bloccato alla Stazione Centrale, in procinto di partire su un treno diretto a Foggia. Lo riporta Rainews.