FOGGIA – Matteo Bassetti commenta in diretta a “Mattino Cinque News” l’escalation di violenza ai danni del personale sanitario del policlinico Riuniti di Foggia.

“Che cosa passa nella testa di queste persone?

Non lo so, il problema viene da lontano e sicuramente i nostri ospedali sono sottodimensionati come personale ma questo dura ormai da tanti anni.

Nel nostro Paese l’arrivo del Covid ha fatto sì che la gente stesse prima dalla parte degli “eroi” per poi far diventare questi stessi dei “nemici”.

Colpa di una parte della politica che ha diviso in due il Paese sulle vaccinazioni” ha detto il direttore del reparto malattie infettive.

“C’è senza dubbio anche un problema culturale, educativo, della gente che non riconosce che dall’altra parte c’è chi ha studiato e si è preparato per fare certe cose – ha proseguito Matteo Bassetti – la storia di Pescara ne è l’esempio.

Ricordiamoci che sono stati messi sotto scorta medici che hanno aperto centri vaccinali, e la situazione a oggi non è diversa.

L’ignoranza è la stessa, si tratta di violenza frutto del complottismo, del movimento anti medici, anti scienza e anche anti istituzioni” conclude.

Lo riporta tgcom24