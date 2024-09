Monte Sant’Angelo, 18 settembre 2024 – Questa mattina, intorno alle ore 12, un elicottero ha sorvolato a bassissima quota la zona di Macchia, suscitando non poche preoccupazioni tra i residenti. La vicinanza del velivolo ha spinto alcuni abitanti a interrogarsi sulle ragioni di tale manovra e sui possibili risvolti legati alla privacy.

Uno dei residenti, che preferisce rimanere anonimo, ci ha contattato con queste parole: “Stamattina intorno alle 12 nella zona di Macchia siamo stati sorvolati da un elicottero che volava a bassissima quota, violando la privacy di tutti noi. È possibile tutto questo? Qualcuno sa a cosa servisse questo tipo di controllo? Sembrava stessero per entrare dentro casa!”.

Al momento, non è chiaro il motivo esatto del sorvolo, e i residenti rimangono in attesa di ulteriori chiarimenti dalle autorità competenti. La situazione ha sollevato domande non solo riguardo alla sicurezza, ma anche al rispetto della privacy delle persone che vivono in quell’area.

Non è raro che, in circostanze specifiche, elicotteri delle forze dell’ordine o di altri enti pubblici effettuino controlli aerei, ad esempio per monitorare attività sospette o per ragioni di sicurezza. Tuttavia, il sorvolo ravvicinato sopra abitazioni private è una questione delicata che merita attenzione e spiegazioni ufficiali.