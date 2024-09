Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FOGGIA) – Prima sconfitta stagionale per l’Us Città di Fasano, che cade sul campo del Manfredonia per 1-0 in una partita segnata da un equilibrio rotto da un singolo errore difensivo.

La formazione sipontina, nonostante sia stata dominata per gran parte della gara, ha saputo capitalizzare al meglio l’unica vera occasione creata, mentre il Fasano ha mostrato ancora una volta i suoi limiti in fase realizzativa.

Il match si è deciso già al 13′ del primo tempo, quando Porzio ha sfruttato al meglio un cross dalla destra, infilando la rete difesa da Lombardo con una precisa deviazione sotto porta.

Dopo quel momento, il Fasano ha alzato il baricentro, pressando costantemente gli avversari e costruendo diverse occasioni da gol, ma senza trovare la via del pareggio.

Al 34′, Bolzicco ha avuto la migliore opportunità per il Fasano, su assist di Losavio, ma la sua conclusione non ha inquadrato lo specchio della porta. Ancora nel finale del primo tempo, il capitano Ganci, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Murgia, ha impegnato il portiere Sapri con un colpo di testa, ma senza fortuna.

Nella ripresa, nonostante la pressione continua degli ospiti, il Manfredonia ha sfiorato il raddoppio al 17′ con Tedesco, fermato solo da un intervento decisivo di Lombardo.

Il Fasano ha risposto al 24′ con il neoentrato Pussetto, il cui tiro ha costretto ancora una volta Sapri a rifugiarsi in corner.

L’ultima occasione, nei minuti di recupero, è stata per Orlando che ha mancato di poco l’incrocio dei pali con un colpo di testa da posizione favorevole.

Le parole del tecnico Iannini

A fine gara, il tecnico del Fasano Gaetano Iannini ha espresso tutta la sua delusione per una sconfitta che ritiene immeritata: “Abbiamo fatto noi la partita, ma siamo stati poco incisivi sotto porta.

Arriviamo spesso nell’area piccola, ma non troviamo mai la zampata decisiva. Dobbiamo lavorare su questo aspetto, perché la squadra gioca bene e domina, ma senza concretizzare non si portano a casa i risultati”.

Un legame indissolubile tra le tifoserie

Nonostante la delusione in campo, il clima tra le tifoserie è rimasto sereno e all’insegna della fratellanza.

Come da tradizione, al termine del match, i tifosi di Manfredonia e Fasano si sono ritrovati per il “Terzo tempo”, celebrando l’amicizia che lega le due città da molti anni.

Tabellino della partita

Rete: 13′ Porzio (M).

Manfredonia calcio 1932: Sapri; Cappellari (37′ s.t. Castaldi), Forte, Konate, Sepe; Amabile (37′ s.t. Spina), Giacobbe; Carbonaro (42′ s.t. Bonicelli), Porzio (28′ s.t. Venanzio), Calemme; Tedesco (28′ s.t. Coppola). All. Cinque.

L’Us Città di Fasano: Lombardo; Mauriello (34′ s.t. Lupoli), Onraita, Orlando, Ballatore; Penza (45′ s.t. Balde), Ganci (17′ s.t. Signorile); Vasil, Murgia, Losavio; Bolzicco (23′ s.t. Pussetto). All. Iannini.

Arbitro: Cavacini di Lanciano.

Ammoniti: Cappellari, Amabile, Calemme, Spina, Konaté (M), Bolzicco, Pussetto (F).

Fonte foto: Pagina facebook Manfredonia calcio

Lo riporta tuttocampo.it