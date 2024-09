Foggia. Sarà Foggia la sede scelta da Anaao Assomed e Cimo-Fesmed per lanciare un messaggio forte e inequivocabile alle Istituzioni tutte: BASTA. Le misure da mettere in campo con urgenza devono essere incisive e decisive.

L’appuntamento è fissato per le 11,30 in via Martiri di via Fani, nei pressi dell’ingresso di viale Pinto del Policlinico di Foggia. Saranno presenti i segretari nazionali di Anaao Assomed, Pierino Di Silverio e di Cimo-Fesmed, Guido Quici. Hanno, inoltre, aderito medici specializzandi e studenti rappresentati da ALS – Associazione Liberi Specializzandi, Giovani Medici per l’Italia, Area Nuova – Associazione Studentesca e l’organizzazione Cittadinanzattiva. Interverrà il presidente dell’Ordine dei Medici di Foggia, Pierluigi De Paolis.

“La nostra professione – è il commento dei segretari regionali di Anaao Assomed Puglia, Angelo Mita e di Cimo Fesmed, Arturo Oliva – ha perso il suo peso in termini di rispetto sociale. Ciononostante, ognuno di noi ogni giorno, nel proprio ambito, continua a dare ed assicurare salute. Essere al fianco dei colleghi foggiani – è l’appello di Mita ed Oliva – ha proprio questo obiettivo: continuare a stare dalla parte dei pazienti ma pretendendo un miglioramento della qualità di vita e di lavoro per tutti noi”.

UFFICIO STAMPA

Alessandro Savoia