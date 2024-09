Manfredonia, una città che vive del suo mare e del suo ritmo quotidiano, si trova oggi stretta in una morsa causata da un blocco stradale che appare sproporzionato. In occasione della partita tra Manfredonia e Fasano, un perimetro di sicurezza che va da Viale del Arcangelo fino al lato del castello, su Viale Mira Mare, ha paralizzato parte della città, suscitando malcontento tra i cittadini. La sicurezza è sacrosanta, soprattutto durante eventi sportivi che in passato hanno visto degenerare le tensioni tra tifoserie. Ma è altrettanto sacrosanta la qualità della vita di chi quella città la abita e, oggi, vive un disagio che sembra eccessivo.

Un piano di sicurezza che soffoca la città

L’intera zona bloccata copre un’area vitale per la mobilità urbana di Manfredonia, interrompendo una delle arterie principali: Viale del Arcangelo. Questa via, centrale per chiunque debba muoversi tra i quartieri o raggiungere i servizi, è stata tagliata fuori dalla quotidianità. Il risultato? La città è stata spezzata in due, con i cittadini costretti a deviazioni e a percorsi insensati per spostarsi da una parte all’altra.

L’isolamento provocato dal blocco ,non è per qualche ora ,ma limita gli spostamenti quasi per il giorno intero della partita: il traffico congestionato, i percorsi lunghi e tortuosi rendono complicata la vita di chiunque debba spostarsi per godersi la domenica , per andare al castello per i cittadini e i turisti o per esigenze quotidiane. I cittadini vivono una paralisi urbana che, al di là delle ragioni di sicurezza, sembra francamente sproporzionata rispetto al rischio reale.

Una soluzione semplice: liberare Viale del Arcangelo

Non è necessario rinunciare alla sicurezza per garantire una vivibilità migliore. Il piano di blocco potrebbe essere facilmente rivisto, lasciando libero almeno Viale del Arcangelo. Questa soluzione permetterebbe di non troncare l’arteria principale della città, mantenendo la viabilità e facilitando gli spostamenti senza compromettere l’ordine pubblico.

Il blocco completo non solo isola i residenti, ma frammenta il tessuto urbano. Lasciando libero questo importante viale, i flussi di traffico potrebbero essere regolati in modo più efficiente, e i cittadini non si troverebbero ostacolati nei loro movimenti quotidiani.

Sicurezza e vivibilità: un equilibrio possibile

Non si tratta di minimizzare il rischio di incidenti durante una partita, ma di trovare un equilibrio tra sicurezza e vivibilità. È possibile garantire l’ordine senza trasformare la città in una fortezza inaccessibile. Con un controllo mirato nei punti sensibili, lasciando libero Viale del Arcangelo, si potrebbe assicurare la sicurezza necessaria, senza stravolgere la vita di migliaia di persone.

Manfredonia non può permettersi di essere tagliata fuori da se stessa ogni volta che c’è una partita di calcio. Le esigenze di sicurezza devono essere bilanciate con il diritto dei cittadini a muoversi liberamente e a vivere la propria città senza sentirsi prigionieri di misure eccessive. Una revisione del piano di sicurezza, che tenga conto della necessità di mantenere aperto Viale del Arcangelo, permetterebbe di proteggere la comunità senza soffocarla.

La sicurezza è fondamentale, ma va garantita con intelligenza. Chiudere l’arteria principale di una città per prevenire disordini è una soluzione che potrebbe e dovrebbe essere evitata. Liberare Viale del Arcangelo permetterebbe ai cittadini di muoversi, lavorare e vivere con meno disagio, senza rinunciare alla protezione necessaria durante eventi potenzialmente critici. Manfredonia merita un piano di sicurezza che protegga senza isolare, che prevenga senza paralizzare. E questo è possibile solo con una gestione più attenta e meno invasiva del territorio.