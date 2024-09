Il turismo in Puglia diventa invernale: accoglienza come patrimo­nio immateriale in uno spot

FOGGIA – L’accoglienza come patrimonio immateriale al centro del nuovo spot del turismo made in Puglia. Una cartolina televisiva che ap­proda anche sugli schermi della BBC e che punta a destagionaliz­zare.

È infatti in onda già da ieri e proseguirà lino al prossimo 15 gennaio la campagna di comuni­cazione dedicata al turismo e lanciata dalia Regione per pro­muovere bellezze e prodotti pu­gliesi in Italia e all’estero.

Attra­verserà dunque iI periodo autun­no-inverno guardando anche al Natale, con una visione che pun­ta a sfidare il cliché che vede il tacco d’Italia attrattivo solo nei classici mesi estivi per il mare.

Nel mondo e in Italia lo spot #WeAreinPuglia, registrato que­st’anno dall’agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione, sarà il filo conduttore del piano di comunicazione che è stato presentato al teatro Kursaal Santalucia di Bari partendo dal nuo­vo messaggio pubblicitario decli­nato in italiano, inglese e france­se.

E che punta a promuovere uno dei più antichi valori che ca­ratterizzano da sempre la Pu­glia: l’accoglienza come patrimo­nio immateriale.

Al centro della narrazione, dunque, piccoli gesti di acco­glienza di pugliesi, gente sempli­ce sempre pronta ad aprirsi al fo­restiero in un grande abbraccio accogliente come è stato raccon­tato con la proiezione in sala.

Questo nuovo spot sull’acco­glienza andrà in onda nel Piano media Italia nei tagli da 30 e 15 secondi su La7, Sky sport, SkyTg 24, Canale5, Rete4, Italial, Canale20, La5, TgCom24, e all’estero dalla BBC in inglese e francese.

La Regione narrerà, oltre che con lo spot sull’accoglienza, i prodotti turistici su cui sta lavo­rando anche attraverso gli altri spot video o contenuti di adverti­sing su wedding, bike, enogastronomia, borghi, cammini, sport acquatici e sui siti Unesco di Pu­glia.

Il piano media internaziona­le spazierà in Europa, Regno Uni­to, Svizzera, Brasile, Australia, Canada, Usa e la promozione della destinazione si estenderà an­che ad Asia Pacifica, Sud Asia, Nord America, America Latina, Giappone.

Il brand Puglia verrà valorizzato da Euronews fino al National Geographic e Vogue, so­lo per fare qualche esempio. È previsto un evento di promozio­ne della destinazione nella sede del New York Times.

«La promo­zione turistica ha lo scopo di so­stenere l’industria del turismo, ma è anche una modalità attra­verso la quale diamo prova del come intendiamo accogliere le persone, sia quelle che pagano sia quelle che non pagano – ha af­fermato il presidente della Regio­ne, Michele Emiliano.

È uno spot sull’accoglienza, sulla capacità dei pugliesi di trasformare an­che una situazione difficile in una storia di solidarietà, di inte­resse per le nostre tradizioni e la nostra cultura.

É evidente anche che questa industria ha bisogno di personale, adeguatamente re­tribuito e probabilmente anche reclutato in giro per il mondo.

È una sfida importante, che mi au­guro sia raccolta da tutta l’Italia. Speriamo di riuscirci e di traccia­re ancora una volta una rivolu­zione in questo come negli altri settori dell’economia pugliese», ha detto Emiliano.

«Lo spot “Accoglienza” – ha di­chiarato Gianfranco Lopane, as­sessore regionale al Turismo – sa­rà trasmesso sulle principali tv italiane ed estere, mettendo in ri­salto l’ospitalità unica della Pu­glia, in tutte le sue mete. Nel pri­mo semestre di quest’anno, il tu­rismo estero è cresciuto a doppia cifra.

Stiamo investendo in Paesi come Usa, Canada, Brasile, Giap­pone e Corea, perché hanno un grande potenziale di crescita.

L’apertura verso l’estero si alli­nea alle nuove abitudini di viag­gio: il 40% dei turisti arriva in Pu­glia al di fuori dei mesi estivi», ha spiegato Lopane. Alla presenta­zione sono intervenuti anche Al­do Patruno, direttore del diparti­mento Turismo della Regione e Luca Scandale, direttore genera­le di Pugliapromozione.